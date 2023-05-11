Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мраморноморский регион
  4. Кондоминиумы

Кондо с бассейном в Коджаэли, Турция

Кондо В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дуплекс 3 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4
€ 118,806
Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Комнаты 2
€ 113,258
Квартира 1 спальня в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/15
€ 70,759
Квартира 5 спален в Алания, Турция
Квартира 5 спален
Алания, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Bitez, Турция
Квартира 2 спальни
Bitez, Турция
Количество спален 2
Площадь 106 м²
€ 678,889
Квартира 1 спальня в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 7/10
€ 87,435
Квартира 3 комнаты в Ciplakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 3/4
€ 231,595
Квартира 2 спальни в Алания, Турция
Квартира 2 спальни
Алания, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Аланья, Турция
Квартира 2 спальни
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 7
€ 59,217
Квартира 2 комнаты в Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Этаж 2/2
€ 149,365
Дом в Измир, Турция
Дом
Измир, Турция
€ 364,152
Квартира 2 спальни в Аланья, Турция
Квартира 2 спальни
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
€ 54,282

Параметры недвижимости в Коджаэли, Турция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти