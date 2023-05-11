ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
1423
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Мраморноморский регион
Кондоминиумы
Кондо с бассейном в Коджаэли, Турция
Кондо
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3
1
55 м²
4
€ 118,806
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
2
€ 113,258
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
2
1
78 м²
1/15
€ 70,759
Квартира 5 спален
Алания, Турция
1
4
240 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни
Bitez, Турция
2
106 м²
€ 678,889
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
1
1
70 м²
7/10
€ 87,435
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
3
110 м²
3/4
€ 231,595
Квартира 2 спальни
Алания, Турция
1
2
70 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни
Аланья, Турция
3
2
120 м²
7
€ 59,217
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
2
62 м²
2/2
€ 149,365
Дом
Измир, Турция
€ 364,152
Квартира 2 спальни
Аланья, Турция
3
2
120 м²
3
€ 54,282
Параметры недвижимости в Коджаэли, Турция
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты