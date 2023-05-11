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Кондо с видом на море в Коджаэли, Турция

Кондо В архив
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1 объект найдено
Кондо 5 спален в Мраморноморский регион, Турция
Кондо 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Этаж 5/10
€ 420,000

Параметры недвижимости в Коджаэли, Турция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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