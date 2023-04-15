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Купить квартиру возле озера в Коджаэли, Турция

Измит
11
Fatih Mahallesi
10
Ataevler Mahallesi
4
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
4
Kartepe
4
Sevkatiye Mahallesi
4
Sarimese Mahallesi
3
Akse Mahallesi
1
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1 объект найдено
Квартира 3 спальнив Akse Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Akse Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² Количество этажей 1
€ 171,779
Проект Meva Anadolu, ориентированный на семью, жизнь, комфорт, состоит из 750 резиденций в 1…

Параметры недвижимости в Коджаэли, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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