Купить квартиру возле озера в Коджаэли, Турция

Квартира 3 спальни Akse Mahallesi, Турция 4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² Количество этажей 1

€ 171,779

Проект Meva Anadolu, ориентированный на семью, жизнь, комфорт, состоит из 750 резиденций в 1…