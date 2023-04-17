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Купить недвижимость с бассейном в Кырыккале, Турция

Cankiri
19
Кырыккале
19
19 объектов найдено
Пентхаус 2 спальнив Mahmutlar, Турция
Пентхаус 2 спальни
Mahmutlar, Турция
3 Количество комнат 48 м² 1/5 Этаж
€ 210,000
Квартира 1 спальняв Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
2 Количество комнат 55 м² 1/5 Этаж
€ 117,500
Мы рады представить новый уютный комплекс в Махмутларе, комплекс расположен в живописном мес…
Квартира 1 спальняв Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
2 Количество комнат 63 м² 1/12 Этаж
€ 251,000
Вашему вниманию, новый грандиозный проект на первой береговой линии в популярнейшем районе М…
Квартира 1 спальняв Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
2 Количество комнат 55 м² 1/12 Этаж
€ 141,000
Новый элегантный комплекс с огромной инфраструктурой в районе Махмутлар, Алания. Комплекс со…
Квартира 1 спальняв Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
2 Количество комнат 70 м² 1/12 Этаж
€ 165,000
Мы рады представить совершенно новый дизайн элегантного комплекса на первой линии в Махмутла…
Квартира 1 спальняв Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
2 Количество комнат 48 м² 1/9 Этаж
€ 120,000
Обращаем ваше внимание на элегантный комплекс на начальном этапе строительства. Преимущество…
Квартира 1 спальняв Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
2 Количество комнат 62 м² 1/4 Этаж
€ 65,500
Представляем новый проект от надежного программиста. Новый уютный комплекс в Махмутларе. Ко…
Квартира 1 спальняв Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
2 Количество комнат 52 м²
€ 103,000
Комплекс расположен в пригороде Махмутлара, в панорамной локации на холме, с видами на море,…
Квартира 1 спальняв Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
2 Количество комнат 54 м² 1/5 Этаж
€ 130,000
Представляем вашему вниманию новый проект ЖК в популярном курортном районе Аланьи - Махмутла…
Квартира 1 спальняв Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
2 Количество комнат 53 м² 1/12 Этаж
€ 119,000
Квартира 2 спальнив Mahmutlar, Турция
Квартира 2 спальни
Mahmutlar, Турция
3 Количество комнат 60 м² 1/12 Этаж
€ 299,000
Представляем Вашему вниманию новый уникальный проект от надежного застройщика в центре район…
Квартира 1 спальняв Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
2 Количество комнат 49 м² Количество этажей 11
€ 119,000
Мы представляем вашему вниманию новый жилой комплекс в центре Махмутлара, строительство кото…
Квартира 1 спальняв Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
2 Количество комнат 53 м² 1/5 Этаж
€ 99,500
Buta748
Квартира 1 спальняв Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
2 Количество комнат 50 м² Количество этажей 9
€ 105,000
На продажу представлены квартиры в комплексе с богатой инфраструктурой района Махмутлар. Ком…
Квартира 1 спальняв Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
2 Количество комнат 55 м² 1/12 Этаж
€ 275,000
Представляем Вам новый строящийся проект в районе Махмутлар! Современный жилой комплекс уд…
Квартира 1 спальняв Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
2 Количество комнат 55 м² 1/9 Этаж
€ 61,000
Мы рады представить & NBSP; У вас есть новый инвестиционный проект на этапе строительств…
Квартира 2 спальнив Mahmutlar, Турция
Квартира 2 спальни
Mahmutlar, Турция
3 Количество комнат 92 м² 1/11 Этаж
€ 238,000
Хотим представить для Вас новый проект, расположенный в самом сердце Алании Махмутлар, с бог…
Квартира 2 спальнив Mahmutlar, Турция
Квартира 2 спальни
Mahmutlar, Турция
3 Количество комнат 56 м² 1/5 Этаж
€ 195,000
В июне 2020 года начинается строительство еще одного красивого комплекса, доставка которого …
Квартира 1 спальняв Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
2 Количество комнат 68 м² 1/10 Этаж
€ 245,000

Параметры недвижимости в Кырыккале, Турция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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