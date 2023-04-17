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Купить пентхаус в Кырыккале, Турция

Cankiri
1
Кырыккале
1
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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальнив Mahmutlar, Турция
Пентхаус 2 спальни
Mahmutlar, Турция
3 Количество комнат 48 м² 1/5 Этаж
€ 210,000

Параметры недвижимости в Кырыккале, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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