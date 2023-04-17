Купить квартиру с бассейном в Кырыккале, Турция

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19 объектов найдено
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Пентхаус 2 спальни
Mahmutlar, Турция
3 Количество комнат
48 м²
1/5 Этаж
€ 210,000
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
2 Количество комнат
55 м²
1/5 Этаж
€ 117,500
Мы рады представить новый уютный комплекс в Махмутларе, комплекс расположен в живописном мес…
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
2 Количество комнат
63 м²
1/12 Этаж
€ 251,000
Вашему вниманию, новый грандиозный проект на первой береговой линии в популярнейшем районе М…
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
2 Количество комнат
55 м²
1/12 Этаж
€ 141,000
Новый элегантный комплекс с огромной инфраструктурой в районе Махмутлар, Алания. Комплекс со…
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
2 Количество комнат
70 м²
1/12 Этаж
€ 165,000
Мы рады представить совершенно новый дизайн элегантного комплекса на первой линии в Махмутла…
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
2 Количество комнат
48 м²
1/9 Этаж
€ 120,000
Обращаем ваше внимание на элегантный комплекс на начальном этапе строительства. Преимущество…
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
2 Количество комнат
62 м²
1/4 Этаж
€ 65,500
Представляем новый проект от надежного программиста. Новый уютный комплекс в Махмутларе. Ко…
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
2 Количество комнат
52 м²
€ 103,000
Комплекс расположен в пригороде Махмутлара, в панорамной локации на холме, с видами на море,…
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
2 Количество комнат
54 м²
1/5 Этаж
€ 130,000
Представляем вашему вниманию новый проект ЖК в популярном курортном районе Аланьи - Махмутла…
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
2 Количество комнат
53 м²
1/12 Этаж
€ 119,000
Квартира 2 спальни
Mahmutlar, Турция
3 Количество комнат
60 м²
1/12 Этаж
€ 299,000
Представляем Вашему вниманию новый уникальный проект от надежного застройщика в центре район…
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
2 Количество комнат
49 м²
Количество этажей 11
€ 119,000
Мы представляем вашему вниманию новый жилой комплекс в центре Махмутлара, строительство кото…
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
2 Количество комнат
53 м²
1/5 Этаж
€ 99,500
Buta748
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
2 Количество комнат
50 м²
Количество этажей 9
€ 105,000
На продажу представлены квартиры в комплексе с богатой инфраструктурой района Махмутлар. Ком…
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
2 Количество комнат
55 м²
1/12 Этаж
€ 275,000
Представляем Вам новый строящийся проект в районе Махмутлар! Современный жилой комплекс уд…
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
2 Количество комнат
55 м²
1/9 Этаж
€ 61,000
Мы рады представить & NBSP; У вас есть новый инвестиционный проект на этапе строительств…
Квартира 2 спальни
Mahmutlar, Турция
3 Количество комнат
92 м²
1/11 Этаж
€ 238,000
Хотим представить для Вас новый проект, расположенный в самом сердце Алании Махмутлар, с бог…
Квартира 2 спальни
Mahmutlar, Турция
3 Количество комнат
56 м²
1/5 Этаж
€ 195,000
В июне 2020 года начинается строительство еще одного красивого комплекса, доставка которого …
Квартира 1 спальня
Mahmutlar, Турция
2 Количество комнат
68 м²
1/10 Этаж
€ 245,000
Параметры недвижимости в Кырыккале, Турция
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