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Купить недвижимость в Kestel, Турция

Kestel
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Vanimehmet Mahallesi
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3 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Kestel, Турция
Квартира 3 спальни
Kestel, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 210 м²
€ 687,500
Расположение комплекса: Кестель  Комната: 3 + 1 Чистая квм: 210 м2 Год постройки: 20…
Квартира 1 спальняв Kestel, Турция
Квартира 1 спальня
Kestel, Турция
2 Количество комнат 45 м² 1/5 Этаж
€ 140,000
Представляем вашему вниманию совершенно новый проект в элитном районе Кестель. Проект высоко…
Квартира 1 спальняв Kestel, Турция
Квартира 1 спальня
Kestel, Турция
2 Количество комнат 60 м² 1/3 Этаж
€ 191,000
Представляем вам проект, строящийся специально для любителей спокойного и приятного отдыха с…

Параметры недвижимости в Kestel, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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