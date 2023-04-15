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Купить недвижимость с бассейном в Kepez, Турция

13 объектов найдено
Квартира 4 комнатыв Kepez, Турция
Квартира 4 комнаты
Kepez, Турция
4 Количество комнат 131 м² 2/2 Этаж
€ 340,800
Элитная квартира 3+1 с большой террасой в уникальном новом комплексе с видом на природу и эк…
Квартира 3 комнатыв Kepez, Турция
Квартира 3 комнаты
Kepez, Турция
3 Количество комнат 82 м² 1/1 Этаж
€ 209,200
Элитная квартира 2+1 в уникальном новом комплексе с видом на природу и эксклюзивным дизайном…
Квартира 2 комнатыв Kepez, Турция
Квартира 2 комнаты
Kepez, Турция
2 Количество комнат 42 м² 1/1 Этаж
€ 106,400
Элитная квартира 1+1 в уникальном новом комплексе с видом на природу и эксклюзивным дизайном…
Квартира 2 спальнив Kepez, Турция
Квартира 2 спальни
Kepez, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
Цена по запросу
Покупка дома в Анталии - это возможность, которую нельзя упустить для инвестиций. Инвестиров…
Квартира 2 спальнив Kepez, Турция
Квартира 2 спальни
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
Цена по запросу
This spacious two-bedroom home has elegant architecture and blends a modern design throughou…
Квартира 2 спальнив Kepez, Турция
Квартира 2 спальни
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
Цена по запросу
Welcome home with a well-loved unit located in a family-friendly neighborhood perfect for ra…
Квартира 4 спальнив Kepez, Турция
Квартира 4 спальни
Kepez, Турция
1 Количество комнат 3 ванных комнат 240 м²
Цена по запросу
Место, чтобы позвонить домой. Вы искали недвижимость, которая отличается вашим стилем, место…
Квартира 2 спальнив Kepez, Турция
Квартира 2 спальни
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м²
Цена по запросу
Приготовьтесь к комфортной жизни с квартирой на продажу в Анталии. Эта современная квартира …
Квартира 1 спальняв Kepez, Турция
Квартира 1 спальня
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
Цена по запросу
Один из лучших инвестиционных проектов в Анталии здесь!  Дом вашей мечты сбывается с эт…
Квартира 1 спальняв Kepez, Турция
Квартира 1 спальня
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
Цена по запросу
The apartment for sale in Antalya offers future owners comfort and full scope in the embodim…
Квартира 2 спальнив Kepez, Турция
Квартира 2 спальни
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
Цена по запросу
Вас ждет огромная новая возможность, внеплановые квартиры на продажу в Кепе, отличные потенц…
Дом 7 спаленв Kepez, Турция
Дом 7 спален
Kepez, Турция
1 Количество комнат 6 ванных комнат 808 м²
Цена по запросу
Добро пожаловать в эту роскошную виллу на продажу в Анталии. Архитектурный шедевр щедрой с с…
Квартира 1 спальняв Kepez, Турция
Квартира 1 спальня
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
Цена по запросу
Massive project development in a popular location, these off-plan apartments for sale in Ant…
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