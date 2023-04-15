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Купить дом с видом на горы в Kepez, Турция

1 объект найдено
Дом 7 спаленв Kepez, Турция
Дом 7 спален
Kepez, Турция
1 Количество комнат 6 ванных комнат 808 м²
Цена по запросу
Добро пожаловать в эту роскошную виллу на продажу в Анталии. Архитектурный шедевр щедрой с с…
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