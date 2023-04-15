Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Средиземноморский регион
  4. Kepez
  5. Квартиры

Купить квартиру с видом на горы в Kepez, Турция

Квартира В архив
Очистить
9 объектов найдено
Квартира 4 комнатыв Kepez, Турция
Квартира 4 комнаты
Kepez, Турция
4 Количество комнат 131 м² 2/2 Этаж
€ 340,800
Элитная квартира 3+1 с большой террасой в уникальном новом комплексе с видом на природу и эк…
Квартира 3 комнатыв Kepez, Турция
Квартира 3 комнаты
Kepez, Турция
3 Количество комнат 82 м² 1/1 Этаж
€ 209,200
Элитная квартира 2+1 в уникальном новом комплексе с видом на природу и эксклюзивным дизайном…
Квартира 2 комнатыв Kepez, Турция
Квартира 2 комнаты
Kepez, Турция
2 Количество комнат 42 м² 1/1 Этаж
€ 106,400
Элитная квартира 1+1 в уникальном новом комплексе с видом на природу и эксклюзивным дизайном…
Квартира 2 спальнив Kepez, Турция
Квартира 2 спальни
Kepez, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
Цена по запросу
Покупка дома в Анталии - это возможность, которую нельзя упустить для инвестиций. Инвестиров…
Квартира 1 спальняв Kepez, Турция
Квартира 1 спальня
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
Цена по запросу
Один из лучших инвестиционных проектов в Анталии здесь!  Дом вашей мечты сбывается с эт…
Квартира 2 спальнив Kepez, Турция
Квартира 2 спальни
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
Цена по запросу
Вас ждет огромная новая возможность, внеплановые квартиры на продажу в Кепе, отличные потенц…
Квартира 1 спальняв Kepez, Турция
Квартира 1 спальня
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
Цена по запросу
Massive project development in a popular location, these off-plan apartments for sale in Ant…
Квартира 1 спальняв Kepez, Турция
Квартира 1 спальня
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
Цена по запросу
Жилой комплекс, в котором продаются эти квартиры в Анталии, расположен в Кепе, оживленном го…
Квартира 2 спальнив Kepez, Турция
Квартира 2 спальни
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
Цена по запросу
Located in Antalya Kepez, this new project was built on a large area and is surrounded by a …
Realting.com
Перейти