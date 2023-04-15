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Турция
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Kepez
Квартиры
Купить квартиру с видом на горы в Kepez, Турция
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9 объектов найдено
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Квартира 4 комнаты
Kepez, Турция
4 Количество комнат
131 м²
2/2 Этаж
€ 340,800
Элитная квартира 3+1 с большой террасой в уникальном новом комплексе с видом на природу и эк…
Квартира 3 комнаты
Kepez, Турция
3 Количество комнат
82 м²
1/1 Этаж
€ 209,200
Элитная квартира 2+1 в уникальном новом комплексе с видом на природу и эксклюзивным дизайном…
Квартира 2 комнаты
Kepez, Турция
2 Количество комнат
42 м²
1/1 Этаж
€ 106,400
Элитная квартира 1+1 в уникальном новом комплексе с видом на природу и эксклюзивным дизайном…
Квартира 2 спальни
Kepez, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
Цена по запросу
Покупка дома в Анталии - это возможность, которую нельзя упустить для инвестиций. Инвестиров…
Квартира 1 спальня
Kepez, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
Цена по запросу
Один из лучших инвестиционных проектов в Анталии здесь! Дом вашей мечты сбывается с эт…
Квартира 2 спальни
Kepez, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
Цена по запросу
Вас ждет огромная новая возможность, внеплановые квартиры на продажу в Кепе, отличные потенц…
Квартира 1 спальня
Kepez, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
Цена по запросу
Massive project development in a popular location, these off-plan apartments for sale in Ant…
Квартира 1 спальня
Kepez, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
Цена по запросу
Жилой комплекс, в котором продаются эти квартиры в Анталии, расположен в Кепе, оживленном го…
Квартира 2 спальни
Kepez, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
Цена по запросу
Located in Antalya Kepez, this new project was built on a large area and is surrounded by a …
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