Купить вилла с видом на горы в Кемер, Турция

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Параметры недвижимости в Кемер, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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