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Купить вилла в Кемер, Турция

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2 объекта найдено
Вилла 5 комнатв Кемер, Турция
Вилла 5 комнат
Кемер, Турция
5 Количество комнат
€ 385,000
ИНТЕРЬЕРКондиционерБалконАнкастре набор из 3ТеррасаГазовое отоплениеОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТАФитне…
Вилла 7 комнатв Кемер, Турция
Вилла 7 комнат
Кемер, Турция
7 Количество комнат
€ 850,000
ИНТЕРЬЕР#nbsp;Кондиционер#nbsp;С мебелью#nbsp;Кабельное телевидение#nbsp;Балкон#nbsp;Анкастр…

Параметры недвижимости в Кемер, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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