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Купить недвижимость с видом на море в Кемер, Турция

1 объект найдено
Дом 4 спальнив Кемер, Турция
Дом 4 спальни
Кемер, Турция
2 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м²
Цена по запросу
Чем больше вы проводите время, тем больше вы влюбитесь в эту великолепную виллу для продажи …

Параметры недвижимости в Кемер, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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