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Купить дом с видом на горы в Кемер, Турция

4 объекта найдено
Дом 5 спаленв Кемер, Турция
Дом 5 спален
Кемер, Турция
1 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м²
Цена по запросу
Welcome home with this spacious villa where you will be surrounded by nature and mountain vi…
Дом 4 спальнив Кемер, Турция
Дом 4 спальни
Кемер, Турция
1 Количество комнат 3 ванных комнат 210 м²
Цена по запросу
Возможность приобрести красивую виллу для продажи в Анталии, отличном жилом районе, с четырь…
Дом 3 спальнив Кемер, Турция
Дом 3 спальни
Кемер, Турция
1 Количество комнат 3 ванных комнат 145 м²
Цена по запросу
We offer you the house of your dreams with the villa for sale in Antalya !  The project, whi…
Дом 4 спальнив Кемер, Турция
Дом 4 спальни
Кемер, Турция
2 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м²
Цена по запросу
Чем больше вы проводите время, тем больше вы влюбитесь в эту великолепную виллу для продажи …

Параметры недвижимости в Кемер, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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