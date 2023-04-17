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Купить дом в Кемер, Турция

10 объектов найдено
Дом 4 спальнив Кемер, Турция
Дом 4 спальни
Кемер, Турция
1 Количество комнат 3 ванных комнат 220 м²
Цена по запросу
Переезжайте в ультра-роскошный, мечтательный современный и умный дом, где вы будете загипнот…
Дом 5 спаленв Кемер, Турция
Дом 5 спален
Кемер, Турция
1 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м²
Цена по запросу
Welcome home with this spacious villa where you will be surrounded by nature and mountain vi…
Дом 4 спальнив Кемер, Турция
Дом 4 спальни
Кемер, Турция
1 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м²
Цена по запросу
Добро пожаловать домой на современную и изысканную виллу для продажи в Анталии, переполненну…
Дом 4 спальнив Кемер, Турция
Дом 4 спальни
Кемер, Турция
1 Количество комнат 3 ванных комнат 210 м²
Цена по запросу
Возможность приобрести красивую виллу для продажи в Анталии, отличном жилом районе, с четырь…
Дом 3 спальнив Кемер, Турция
Дом 3 спальни
Кемер, Турция
1 Количество комнат 3 ванных комнат 145 м²
Цена по запросу
We offer you the house of your dreams with the villa for sale in Antalya !  The project, whi…
Дом 6 спаленв Кемер, Турция
Дом 6 спален
Кемер, Турция
1 Количество комнат 3 ванных комнат 500 м²
Цена по запросу
Villa for sale in Antalya offers you a life alone with nature.  This villa, which has a wond…
Дом 6 спаленв Кемер, Турция
Дом 6 спален
Кемер, Турция
1 Количество комнат 5 ванных комнат 780 м²
Цена по запросу
Would you like to have the luxury of your dreams with a villa for sale in Antalya? The ultra…
Дом 4 спальнив Кемер, Турция
Дом 4 спальни
Кемер, Турция
2 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м²
Цена по запросу
Чем больше вы проводите время, тем больше вы влюбитесь в эту великолепную виллу для продажи …
Вилла 5 комнатв Кемер, Турция
Вилла 5 комнат
Кемер, Турция
5 Количество комнат
€ 385,000
ИНТЕРЬЕРКондиционерБалконАнкастре набор из 3ТеррасаГазовое отоплениеОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТАФитне…
Вилла 7 комнатв Кемер, Турция
Вилла 7 комнат
Кемер, Турция
7 Количество комнат
€ 850,000
ИНТЕРЬЕР#nbsp;Кондиционер#nbsp;С мебелью#nbsp;Кабельное телевидение#nbsp;Балкон#nbsp;Анкастр…

Параметры недвижимости в Кемер, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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