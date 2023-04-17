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Купить квартиру в Кемер, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Кемер, Турция
Квартира 2 спальни
Кемер, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
Цена по запросу
Apartments for sale in Kemer, Prestigious investment properties are concentrated in this res…

Параметры недвижимости в Кемер, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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