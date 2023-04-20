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Купить квартиру в Kemankes Karamustafa Pasa Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Kemankes Karamustafa Pasa Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня
Kemankes Karamustafa Pasa Mahallesi, Турция
2 Количество комнат 103 м² Количество этажей 7
€ 589,685
Новая большая резиденция с отелями и гаванями для яхт в самом центре Стамбула, Турция Предл…

Параметры недвижимости в Kemankes Karamustafa Pasa Mahallesi, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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