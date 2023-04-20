Купить недвижимость в Kemankes Karamustafa Pasa Mahallesi, Турция

Квартира 1 спальня Kemankes Karamustafa Pasa Mahallesi, Турция 2 Количество комнат 103 м² Количество этажей 7

€ 589,685

Новая большая резиденция с отелями и гаванями для яхт в самом центре Стамбула, Турция Предл…