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Купить дом с видом на горы в Kas, Турция

1 объект найдено
Дом 4 спальнив Kas, Турция
Дом 4 спальни
Kas, Турция
1 Количество комнат 3 ванных комнат 600 м²
Цена по запросу
 Создайте свой особый образ жизни с виллой на продажу в Анталии. Вы можете использовать…

Параметры недвижимости в Kas, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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