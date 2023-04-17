Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Средиземноморский регион
  4. Kas

Купить недвижимость в Kas, Турция

8 объектов найдено
Дом 4 спальнив Kas, Турция
Дом 4 спальни
Kas, Турция
1 Количество комнат 3 ванных комнат 600 м²
Цена по запросу
 Создайте свой особый образ жизни с виллой на продажу в Анталии. Вы можете использовать…
Дом 5 спаленв Kas, Турция
Дом 5 спален
Kas, Турция
1 Количество комнат 4 ванных комнат 285 м²
Цена по запросу
An exclusive villa for sale in Antalya guarantees a luxury lifestyle close to the beach. Pro…
Дом 3 спальнив Kas, Турция
Дом 3 спальни
Kas, Турция
1 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м²
Цена по запросу
Every day feel the freshener sea breeze, the sound of waves crashing is magnificent, a freed…
Вилла 6 спаленв Деревня калкан, Турция
Вилла 6 спален
Деревня калкан, Турция
7 Количество комнат 6 ванных комнат 400 м² Количество этажей 3
€ 1,100
Приглашаем вас насладиться роскошным и комфортным отдыхом с поистине турецким гостеприимство…
Вилла 4 комнатыв Деревня калкан, Турция
Вилла 4 комнаты
Деревня калкан, Турция
4 Количество комнат
€ 577,720
Вилла 6 комнатв Gelemis, Турция
Вилла 6 комнат
Gelemis, Турция
6 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 242,075
Вилла 2 комнатыв Деревня калкан, Турция
Вилла 2 комнаты
Деревня калкан, Турция
2 Количество комнат
€ 192,700
Вилла 6 спаленв Деревня калкан, Турция
Вилла 6 спален
Деревня калкан, Турция
6 Количество комнат 5 ванных комнат
€ 733,340

Параметры недвижимости в Kas, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти