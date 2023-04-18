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Realting.com
Турция
Мраморноморский регион
Картепе
Квартиры
Купить квартиру в Картепе, Турция
Ataevler Mahallesi
4
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
4
Kartepe
4
Sevkatiye Mahallesi
4
Sarimese Mahallesi
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Квартира
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15 объектов найдено
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Квартира 4 комнаты
Sarimese, Турция
4 Количество комнат
112 м²
3/3 Этаж
€ 264,500
Комфортабельные апартаменты 3+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, Фатих Султан МехметВы нас…
Квартира 3 комнаты
Sarimese, Турция
3 Количество комнат
108 м²
2/2 Этаж
€ 134,900
Замечательные апартаменты 2+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, СарымешеЭтот комплекс имеет…
Квартира 4 комнаты
Sarimese, Турция
4 Количество комнат
151 м²
3/3 Этаж
€ 157,000
Роскошные апартаменты 3+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, СарымешеЭтот комплекс имеет все…
Квартира 5 комнат
Sarimese, Турция
5 Количество комнат
222 м²
1/1 Этаж
€ 215,300
Комфортабельные апартаменты 4+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, СарымешеЭтот комплекс име…
Квартира 2 комнаты
Ataevler Mahallesi, Турция
2 Количество комнат
75 м²
2/2 Этаж
€ 142,500
Просторная квартира 1+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфит…
Квартира 3 комнаты
Ataevler Mahallesi, Турция
3 Количество комнат
113 м²
3/3 Этаж
€ 166,400
Просторная квартира 2+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфит…
Квартира 4 комнаты
Ataevler Mahallesi, Турция
4 Количество комнат
145 м²
2/2 Этаж
€ 191,900
Элитная квартира 3+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфитеат…
Квартира 5 комнат
Ataevler Mahallesi, Турция
5 Количество комнат
230 м²
4/4 Этаж
€ 326,000
Элитная квартира 4+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфитеат…
Квартира 2 спальни
Sarimese Mahallesi, Турция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
123 м²
Количество этажей 1
€ 93,190
Mahal Kartepe - это жилой проект Zeray Insaat. Проект состоит из 312 жилых единиц в 12 кварталах
Квартира 3 спальни
Sarimese Mahallesi, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
164 м²
Количество этажей 1
€ 128,135
Mahal Kartepe - это жилой проект Zeray Insaat. Проект состоит из 312 жилых единиц в 12 кварталах.
Квартира 2 спальни
Sarimese Mahallesi, Турция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
144 м²
Количество этажей 1
€ 114,975
Mahal Kartepe - это жилой проект Zeray Insaat. Проект состоит из 312 жилых единиц в 12 кварталах.
Квартира 4 спальни
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Турция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
В Zeray Effect Kartepe, который состоит из 130 резиденций, 35 коммерческих единиц и 4 блоков…
Квартира 1 комната
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Турция
1 Количество комнат
57 м²
Количество этажей 1
€ 130,241
В Zeray Effect Kartepe, который состоит из 130 резиденций, 35 коммерческих единиц и 4 блоков…
Квартира 3 спальни
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
11 945 м²
Количество этажей 1
€ 163,162
В Zeray Effect Kartepe, который состоит из 130 резиденций, 35 коммерческих единиц и 4 блоков…
Квартира 2 спальни
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Турция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
10 069 м²
Количество этажей 1
€ 137,122
В Zeray Effect Kartepe, который состоит из 130 резиденций, 35 коммерческих единиц и 4 блоков…
Параметры недвижимости в Картепе, Турция
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