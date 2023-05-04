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Жильё с бассейном в Картал, Турция

4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Картал, Турция
Квартира 4 комнаты
Картал, Турция
Комнаты 4
Площадь 141 м²
Этаж 3/3
€ 346,600
Квартира 3 комнаты в Картал, Турция
Квартира 3 комнаты
Картал, Турция
Комнаты 3
Площадь 104 м²
Этаж 3/3
€ 262,300
Квартира 3 комнаты в Картал, Турция
Квартира 3 комнаты
Картал, Турция
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Этаж 3/3
€ 165,100
Квартира 2 комнаты в Картал, Турция
Квартира 2 комнаты
Картал, Турция
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Этаж 3/3
€ 185,400
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