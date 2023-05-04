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Realting.com
Турция
Мраморноморский регион
Картал
Жильё с видом на море в Картал, Турция
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14 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Картал, Турция
3
109 м²
33
€ 321,760
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
3
133 м²
32
€ 299,624
Дом 3 спальни
Картал, Турция
4
3
152 м²
€ 453,077
Дом
Картал, Турция
93 м²
€ 262,902
Дом 1 спальня
Картал, Турция
2
1
84 м²
€ 170,299
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
3
52 м²
14
€ 317,609
Квартира 4 спальни
Картал, Турция
5
274 м²
24
€ 872,658
Квартира 3 спальни
Картал, Турция
4
2
122 м²
1/22
€ 216,826
Квартира 4 комнаты
Картал, Турция
4
141 м²
3/3
€ 346,600
Квартира 3 комнаты
Картал, Турция
3
104 м²
3/3
€ 262,300
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
4
2
100 м²
30
€ 300,000
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
1
2
104 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
1
2
166 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня
Картал, Турция
1
1
72 м²
Цена по запросу
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