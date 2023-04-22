Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мраморноморский регион
  4. Картал
  5. Дома

Дома с видом на горы в Картал, Турция

3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Картал, Турция
Дом 3 спальни
Картал, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 152 м²
€ 451,944
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содержит 36…
Дом в Картал, Турция
Дом
Картал, Турция
93 м²
€ 262,245
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содерж…
Дом 1 спальня в Картал, Турция
Дом 1 спальня
Картал, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 169,873
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содержит 36…
Realting.com
Перейти