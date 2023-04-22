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Квартиры с бассейном в Картал, Турция

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Картал, Турция
Квартира 3 комнаты
Картал, Турция
3 Количество комнат 104 м² 3/3 Этаж
€ 262,300
Просторные апартаменты 2+1 в новом жилом комплексе в Kartal. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район:…
Квартира 4 комнаты в Картал, Турция
Квартира 4 комнаты
Картал, Турция
4 Количество комнат 141 м² 3/3 Этаж
€ 346,600
Шикарная квартира 3+1 в экологичном комплексе в Kartal. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: Стам…
Квартира 3 комнаты в Картал, Турция
Квартира 3 комнаты
Картал, Турция
3 Количество комнат 71 м² 3/3 Этаж
€ 165,100
Прекрасная новая квартира 2+1 в люксовом комплексеРайон: Стамбул, Картал, ЕсентепеПроект&nbs…
Квартира 2 комнаты в Картал, Турция
Квартира 2 комнаты
Картал, Турция
2 Количество комнат 62 м² 3/3 Этаж
€ 185,400
Шикарная квартира 1+1 в супер комплексеРайон: Стамбул, Картал, ЕсентепеПроект реализующ…
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