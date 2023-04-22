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Квартиры с видом на горы в Картал, Турция

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5 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Картал, Турция
Квартира 3 спальни
Картал, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м² 1/22 Этаж
€ 216,284
Новый проект расположен в районе Картал - Стамбул, на участке 5800м2, с видом на море , горо…
Квартира 2 спальни в Картал, Турция
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² Количество этажей 30
€ 300,000
The project is located in Kartal district in Asian side of Istanbul, which is one of the mos…
Квартира 2 спальни в Картал, Турция
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 104 м²
Цена по запросу
Приготовьтесь к веселой жизни с квартирами на продажу в Стамбуле!  Вы будете поражены с…
Квартира 2 спальни в Картал, Турция
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 166 м²
Цена по запросу
innovated and amazing architectural work building blended with sea and sparking city views, …
Квартира 1 спальня в Картал, Турция
Квартира 1 спальня
Картал, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
Цена по запросу
Инновационное и первоклассное здание, смешанное с видом на море и сверкающим городом, желаем…
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