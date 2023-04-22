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Квартиры в Картал, Турция

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19 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Картал, Турция
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
3 Количество комнат 109 м² Количество этажей 33
€ 321,760
Высотная резиденция с бассейном и рабочими зонами в центре Стамбула, Турция Предлагаются ап…
Квартира 2 спальни в Картал, Турция
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
3 Количество комнат 133 м² Количество этажей 32
€ 299,624
Высотная резиденция с бассейном и спортивным центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция Пр…
Квартира 1 спальня в Картал, Турция
Квартира 1 спальня
Картал, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 120,304
Роскошные квартиры с видом на Принцевы острова В проекте представлены универсальные жилые…
Квартира 2 спальни в Картал, Турция
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
3 Количество комнат 52 м² Количество этажей 14
€ 317,609
Новая охраняемая резиденция с бассейном рядом с побережьем и станцией метро, Стамбул, Турция…
Квартира 4 спальни в Картал, Турция
Квартира 4 спальни
Картал, Турция
5 Количество комнат 274 м² Количество этажей 24
€ 872,658
Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция Пред…
Квартира 3 спальни в Картал, Турция
Квартира 3 спальни
Картал, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м² 1/22 Этаж
€ 216,284
Новый проект расположен в районе Картал - Стамбул, на участке 5800м2, с видом на море , горо…
Квартира 1 спальня в Картал, Турция
Квартира 1 спальня
Картал, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 186,199
Элитные резиденции в окружении леса в Стамбуле Ells Kartal предлагает своим резидентам ун…
Квартира 3 комнаты в Картал, Турция
Квартира 3 комнаты
Картал, Турция
3 Количество комнат 104 м² 3/3 Этаж
€ 262,300
Просторные апартаменты 2+1 в новом жилом комплексе в Kartal. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район:…
Квартира 4 комнаты в Картал, Турция
Квартира 4 комнаты
Картал, Турция
4 Количество комнат 141 м² 3/3 Этаж
€ 346,600
Шикарная квартира 3+1 в экологичном комплексе в Kartal. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: Стам…
Квартира 3 комнаты в Картал, Турция
Квартира 3 комнаты
Картал, Турция
3 Количество комнат 71 м² 3/3 Этаж
€ 165,100
Прекрасная новая квартира 2+1 в люксовом комплексеРайон: Стамбул, Картал, ЕсентепеПроект&nbs…
Квартира 2 комнаты в Картал, Турция
Квартира 2 комнаты
Картал, Турция
2 Количество комнат 62 м² 3/3 Этаж
€ 185,400
Шикарная квартира 1+1 в супер комплексеРайон: Стамбул, Картал, ЕсентепеПроект реализующ…
Квартира 2 спальни в Картал, Турция
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² Количество этажей 30
€ 300,000
The project is located in Kartal district in Asian side of Istanbul, which is one of the mos…
Квартира 1 спальня в Картал, Турция
Квартира 1 спальня
Картал, Турция
2 Количество комнат 78 м² Количество этажей 14
€ 277,966
Новая резиденция с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью Е-5, недалеко от пляжа, …
Квартира 2 спальни в Картал, Турция
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 104 м²
Цена по запросу
Приготовьтесь к веселой жизни с квартирами на продажу в Стамбуле!  Вы будете поражены с…
Квартира 2 спальни в Картал, Турция
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 166 м²
Цена по запросу
innovated and amazing architectural work building blended with sea and sparking city views, …
Квартира 1 спальня в Картал, Турция
Квартира 1 спальня
Картал, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
Цена по запросу
Инновационное и первоклассное здание, смешанное с видом на море и сверкающим городом, желаем…
Квартира в Картал, Турция
Квартира
Картал, Турция
€ 74,449
Почему это свойство؟ Он находится в привилегированном месте на самой высокой вершине азиатс…
Квартира в Картал, Турция
Квартира
Картал, Турция
€ 53,143
Почему это свойство؟ Район проекта является одним из лучших районов азиатского Стамбула, ко…
Квартира в Картал, Турция
Квартира
Картал, Турция
€ 103,814
Почему это свойство؟ Роскошные апартаменты в Картале, инвестиционном районе анатолийской ча…
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