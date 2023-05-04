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Жильё в Картал, Турция

22 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Картал, Турция
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
Комнаты 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 33
€ 321,760
Квартира 2 спальни в Картал, Турция
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
Комнаты 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 32
€ 299,624
Дом 3 спальни в Картал, Турция
Дом 3 спальни
Картал, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
€ 453,077
Дом в Картал, Турция
Дом
Картал, Турция
Площадь 93 м²
€ 262,902
Дом 1 спальня в Картал, Турция
Дом 1 спальня
Картал, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€ 170,299
Квартира 1 спальня в Картал, Турция
Квартира 1 спальня
Картал, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
€ 120,304
Квартира 2 спальни в Картал, Турция
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
Комнаты 3
Площадь 52 м²
Количество этажей 14
€ 317,609
Квартира 4 спальни в Картал, Турция
Квартира 4 спальни
Картал, Турция
Комнаты 5
Площадь 274 м²
Количество этажей 24
€ 872,658
Квартира 3 спальни в Картал, Турция
Квартира 3 спальни
Картал, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 1/22
€ 216,826
Квартира 1 спальня в Картал, Турция
Квартира 1 спальня
Картал, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
€ 186,199
Квартира 4 комнаты в Картал, Турция
Квартира 4 комнаты
Картал, Турция
Комнаты 4
Площадь 141 м²
Этаж 3/3
€ 346,600
Квартира 3 комнаты в Картал, Турция
Квартира 3 комнаты
Картал, Турция
Комнаты 3
Площадь 104 м²
Этаж 3/3
€ 262,300
Квартира 3 комнаты в Картал, Турция
Квартира 3 комнаты
Картал, Турция
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Этаж 3/3
€ 165,100
Квартира 2 комнаты в Картал, Турция
Квартира 2 комнаты
Картал, Турция
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Этаж 3/3
€ 185,400
Квартира 2 спальни в Картал, Турция
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 30
€ 300,000
Квартира 1 спальня в Картал, Турция
Квартира 1 спальня
Картал, Турция
Комнаты 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 14
€ 277,966
Квартира 2 спальни в Картал, Турция
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Картал, Турция
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в Картал, Турция
Квартира 1 спальня
Картал, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Цена по запросу
Квартира в Картал, Турция
Квартира
Картал, Турция
€ 74,636
Квартира в Картал, Турция
Квартира
Картал, Турция
€ 53,276
Квартира в Картал, Турция
Квартира
Картал, Турция
€ 104,074
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