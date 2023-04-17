Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мраморноморский регион
  4. Кагытхане
  5. Квартиры

Купить квартиру с видом на горы в Кагытхане, Турция

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Кагытхане, Турция
Квартира 2 спальни
Кагытхане, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 132 м²
Цена по запросу
You will be amazed by the housing project designed by considering the expectations and needs…
Realting.com
Перейти