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Купить недвижимость в Кагытхане, Турция

14 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Кагытхане, Турция
Квартира 1 спальня
Кагытхане, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 231,905
Бизнес-центр и роскошная резиденция в Стамбуле Резиденция предлагает квартиры с низким за…
Квартира 2 спальнив Кагытхане, Турция
Квартира 2 спальни
Кагытхане, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 246,853
овременный проект с удобным расположением в Стамбуле Проект включает в себя универсальные…
Квартира 2 спальнив Кагытхане, Турция
Квартира 2 спальни
Кагытхане, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 817,945
Апартаменты с видом на лес в центре Стамбула Эта резиденция на продажу в Кагитане&nb…
Квартира 2 спальнив Кагытхане, Турция
Квартира 2 спальни
Кагытхане, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 132 м²
Цена по запросу
You will be amazed by the housing project designed by considering the expectations and needs…
Квартира 1 спальняв Кагытхане, Турция
Квартира 1 спальня
Кагытхане, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 117 м²
€ 729,082
Europa Complex находится рядом с Vadistanbul со своим новым проектом Saklıvadi! Арташ Иншаат…
Квартира 1 спальняв Кагытхане, Турция
Квартира 1 спальня
Кагытхане, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 615,887
Europ Homes is just beside Vadistanbul with its new project Saklıvadi! Artaş İnşaat ; one of…
Квартирав Кагытхане, Турция
Квартира
Кагытхане, Турция
€ 74,709
Почему это свойство؟ Гостиничные апартаменты в Стамбуле продаются в центре транспортных узл…
Квартирав Кагытхане, Турция
Квартира
Кагытхане, Турция
€ 295,290
Почему это свойство؟ Квартиры на продажу в Кагитане, Стамбул с потрясающим видом на Белград…
Квартирав Кагытхане, Турция
Квартира
Кагытхане, Турция
€ 105,345
Почему это свойство؟ Небольшие квартиры в Стамбуле на продажу с легкими планами оплаты. Ряд…
Квартирав Кагытхане, Турция
Квартира
Кагытхане, Турция
€ 50,108
Почему это свойство؟ Это гарантирует вам турецкое гражданство и обеспечит вам комфортную жи…
Квартирав Кагытхане, Турция
Квартира
Кагытхане, Турция
€ 68,674
Почему это свойство؟ Роскошный жилой комплекс в европейском Стамбуле рядом с автомагистраля…
Квартирав Кагытхане, Турция
Квартира
Кагытхане, Турция
€ 166,464
Почему это свойство؟ Он находится в жизненно важном месте рядом с районами развития недвижи…
Квартира 2 спальнив Кагытхане, Турция
Квартира 2 спальни
Кагытхане, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 36,000
Квартира 2 спальни с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство, с Интервьюв Кагытхане, Турция
Квартира 2 спальни с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство, с Интервью
Кагытхане, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 1/9 Этаж
€ 96,231
Основные характеристикиИдеальное расположение - между 2 Бизнес-районамиВысокий тариф на инве…
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