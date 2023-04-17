Купить недвижимость в Кагытхане, Турция

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Турция
Мраморноморский регион
Кагытхане
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14 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Кагытхане, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 231,905
Бизнес-центр и роскошная резиденция в Стамбуле Резиденция предлагает квартиры с низким за…
Квартира 2 спальни
Кагытхане, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 246,853
овременный проект с удобным расположением в Стамбуле Проект включает в себя универсальные…
Квартира 2 спальни
Кагытхане, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 817,945
Апартаменты с видом на лес в центре Стамбула Эта резиденция на продажу в Кагитане&nb…
Квартира 2 спальни
Кагытхане, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
132 м²
Цена по запросу
You will be amazed by the housing project designed by considering the expectations and needs…
Квартира 1 спальня
Кагытхане, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
117 м²
€ 729,082
Europa Complex находится рядом с Vadistanbul со своим новым проектом Saklıvadi! Арташ Иншаат…
Квартира 1 спальня
Кагытхане, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
€ 615,887
Europ Homes is just beside Vadistanbul with its new project Saklıvadi! Artaş İnşaat ; one of…
Квартира
Кагытхане, Турция
€ 74,709
Почему это свойство؟ Гостиничные апартаменты в Стамбуле продаются в центре транспортных узл…
Квартира
Кагытхане, Турция
€ 295,290
Почему это свойство؟ Квартиры на продажу в Кагитане, Стамбул с потрясающим видом на Белград…
Квартира
Кагытхане, Турция
€ 105,345
Почему это свойство؟ Небольшие квартиры в Стамбуле на продажу с легкими планами оплаты. Ряд…
Квартира
Кагытхане, Турция
€ 50,108
Почему это свойство؟ Это гарантирует вам турецкое гражданство и обеспечит вам комфортную жи…
Квартира
Кагытхане, Турция
€ 68,674
Почему это свойство؟ Роскошный жилой комплекс в европейском Стамбуле рядом с автомагистраля…
Квартира
Кагытхане, Турция
€ 166,464
Почему это свойство؟ Он находится в жизненно важном месте рядом с районами развития недвижи…
Квартира 2 спальни
Кагытхане, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 36,000
Квартира 2 спальни с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство, с Интервью
Кагытхане, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
1/9 Этаж
€ 96,231
Основные характеристикиИдеальное расположение - между 2 Бизнес-районамиВысокий тариф на инве…
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