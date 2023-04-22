Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мраморноморский регион
  4. Кадыкёй

Жильё с бассейном в Кадыкёй, Турция

6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Кадыкёй, Турция
3 Количество комнат 93 м² 6/6 Этаж
€ 524,500
Прекрасные апартаменты 2+1 в Стамбуле с видом на мореРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомпл…
Квартира 4 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Кадыкёй, Турция
4 Количество комнат 157 м² 6/6 Этаж
€ 746,700
Шикарные апартаменты 3+1 в Стамбуле с видом на мореРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомплек…
Квартира 5 комнат в Кадыкёй, Турция
Квартира 5 комнат
Кадыкёй, Турция
5 Количество комнат 216 м² 6/6 Этаж
€ 895,900
Роскошные апартаменты 4+1 в Стамбуле с видом на мореРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомпле…
Квартира 2 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Кадыкёй, Турция
2 Количество комнат 68 м² 6/6 Этаж
€ 277,100
Очаровательные апартаменты 1+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомплекс был пост…
Квартира 3 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Кадыкёй, Турция
3 Количество комнат 86 м² 1/1 Этаж
€ 326,000
Роскошные апартаменты 2+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ДумлупынарКомплекс включает в с…
Квартира 2 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Кадыкёй, Турция
2 Количество комнат 58 м² 1/1 Этаж
€ 215,500
Стильные апартаменты 1+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ДумлупынарКомплекс включает в се…
Realting.com
Перейти