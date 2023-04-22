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Жильё с видом на море в Кадыкёй, Турция

16 объектов найдено
Дом 4 спальни в Кадыкёй, Турция
Дом 4 спальни
Кадыкёй, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 256 м²
€ 871,990
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
Дом 3 спальни в Кадыкёй, Турция
Дом 3 спальни
Кадыкёй, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 157 м²
€ 726,750
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
Дом 2 спальни в Кадыкёй, Турция
Дом 2 спальни
Кадыкёй, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м²
€ 510,484
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
Дом 1 спальня в Кадыкёй, Турция
Дом 1 спальня
Кадыкёй, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 269,693
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
Квартира 2 спальни в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 спальни
Кадыкёй, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 132 м² 10/25 Этаж
€ 500,000
Для счастливого жизненного пространства сначала много истин должно быть вместе. Сейчас в Фик…
Дуплекс 7 комнат в Кадыкёй, Турция
Дуплекс 7 комнат
Кадыкёй, Турция
7 Количество комнат 280 м² 3/3 Этаж
€ 1,639,300
Роскошный двухуровневый пентхаус 6+1 в самом модном комплексе в Kadıköy. Подходит для ГРАЖД…
Квартира 4 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Кадыкёй, Турция
4 Количество комнат 140 м² 3/3 Этаж
€ 908,700
Изящная и удобная квартира для всей семьи в роскошном комплексе в Kadıköy. Подходит для ГРАЖ…
Квартира 3 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Кадыкёй, Турция
3 Количество комнат 93 м² 6/6 Этаж
€ 524,500
Прекрасные апартаменты 2+1 в Стамбуле с видом на мореРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомпл…
Квартира 4 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Кадыкёй, Турция
4 Количество комнат 157 м² 6/6 Этаж
€ 746,700
Шикарные апартаменты 3+1 в Стамбуле с видом на мореРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомплек…
Квартира 5 комнат в Кадыкёй, Турция
Квартира 5 комнат
Кадыкёй, Турция
5 Количество комнат 216 м² 6/6 Этаж
€ 895,900
Роскошные апартаменты 4+1 в Стамбуле с видом на мореРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомпле…
Квартира 2 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Кадыкёй, Турция
2 Количество комнат 68 м² 6/6 Этаж
€ 277,100
Очаровательные апартаменты 1+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомплекс был пост…
Квартира 3 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Кадыкёй, Турция
3 Количество комнат 86 м² 1/1 Этаж
€ 326,000
Роскошные апартаменты 2+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ДумлупынарКомплекс включает в с…
Квартира 2 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Кадыкёй, Турция
2 Количество комнат 58 м² 1/1 Этаж
€ 215,500
Стильные апартаменты 1+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ДумлупынарКомплекс включает в се…
Квартира 2 спальни в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 спальни
Кадыкёй, Турция
3 Количество комнат 93 м² Количество этажей 24
€ 562,300
Новые апартаменты в жилом комплексе недалеко от набережной, Кадыкёй, Стамбул, Турция Апарта…
Квартира 2 спальни в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 спальни
Кадыкёй, Турция
3 Количество комнат 96 м² Количество этажей 15
€ 755,677
Апартаменты с просторными балконами и террасами, с видом на море, город, парк и лес, Стамбул…
Квартира 2 спальни в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 спальни
Кадыкёй, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 117 м²
Цена по запросу
The spacious apartments for sale in Istanbul are available in two, three, and four-bedroom c…
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