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Дома с видом на море в Кадыкёй, Турция

5 объектов найдено
Дом 4 спальни в Кадыкёй, Турция
Дом 4 спальни
Кадыкёй, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 256 м²
€ 871,990
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
Дом 3 спальни в Кадыкёй, Турция
Дом 3 спальни
Кадыкёй, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 157 м²
€ 726,750
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
Дом 2 спальни в Кадыкёй, Турция
Дом 2 спальни
Кадыкёй, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м²
€ 510,484
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
Дом 1 спальня в Кадыкёй, Турция
Дом 1 спальня
Кадыкёй, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 269,693
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
Дуплекс 7 комнат в Кадыкёй, Турция
Дуплекс 7 комнат
Кадыкёй, Турция
7 Количество комнат 280 м² 3/3 Этаж
€ 1,639,300
Роскошный двухуровневый пентхаус 6+1 в самом модном комплексе в Kadıköy. Подходит для ГРАЖД…
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