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Дуплексы с видом на море в Кадыкёй, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 7 комнат в Кадыкёй, Турция
Дуплекс 7 комнат
Кадыкёй, Турция
7 Количество комнат 280 м² 3/3 Этаж
€ 1,639,300
Роскошный двухуровневый пентхаус 6+1 в самом модном комплексе в Kadıköy. Подходит для ГРАЖД…
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