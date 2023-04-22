Дуплекс 7 комнат Кадыкёй, Турция 7 Количество комнат 280 м² 3/3 Этаж

€ 1,639,300

Роскошный двухуровневый пентхаус 6+1 в самом модном комплексе в Kadıköy. Подходит для ГРАЖД…