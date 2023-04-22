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Дуплексы в Кадыкёй, Турция

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2 объекта найдено
Дуплекс 7 комнат в Кадыкёй, Турция
Дуплекс 7 комнат
Кадыкёй, Турция
7 Количество комнат 280 м² 3/3 Этаж
€ 1,639,300
Роскошный двухуровневый пентхаус 6+1 в самом модном комплексе в Kadıköy. Подходит для ГРАЖД…
Дуплекс 6 комнат в Кадыкёй, Турция
Дуплекс 6 комнат
Кадыкёй, Турция
6 Количество комнат 295 м² 8/8 Этаж
€ 1,762,700
Новый дуплекс 5+1 в уютном районе у моря в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ДжаддебостанВ са…
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