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Турция
Мраморноморский регион
Кадыкёй
Квартиры
Квартиры с видом на море в Кадыкёй, Турция
Квартира
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11 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Кадыкёй, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
132 м²
10/25 Этаж
€ 500,000
Для счастливого жизненного пространства сначала много истин должно быть вместе. Сейчас в Фик…
Квартира 4 комнаты
Кадыкёй, Турция
4 Количество комнат
140 м²
3/3 Этаж
€ 908,700
Изящная и удобная квартира для всей семьи в роскошном комплексе в Kadıköy. Подходит для ГРАЖ…
Квартира 3 комнаты
Кадыкёй, Турция
3 Количество комнат
93 м²
6/6 Этаж
€ 524,500
Прекрасные апартаменты 2+1 в Стамбуле с видом на мореРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомпл…
Квартира 4 комнаты
Кадыкёй, Турция
4 Количество комнат
157 м²
6/6 Этаж
€ 746,700
Шикарные апартаменты 3+1 в Стамбуле с видом на мореРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомплек…
Квартира 5 комнат
Кадыкёй, Турция
5 Количество комнат
216 м²
6/6 Этаж
€ 895,900
Роскошные апартаменты 4+1 в Стамбуле с видом на мореРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомпле…
Квартира 2 комнаты
Кадыкёй, Турция
2 Количество комнат
68 м²
6/6 Этаж
€ 277,100
Очаровательные апартаменты 1+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомплекс был пост…
Квартира 3 комнаты
Кадыкёй, Турция
3 Количество комнат
86 м²
1/1 Этаж
€ 326,000
Роскошные апартаменты 2+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ДумлупынарКомплекс включает в с…
Квартира 2 комнаты
Кадыкёй, Турция
2 Количество комнат
58 м²
1/1 Этаж
€ 215,500
Стильные апартаменты 1+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ДумлупынарКомплекс включает в се…
Квартира 2 спальни
Кадыкёй, Турция
3 Количество комнат
93 м²
Количество этажей 24
€ 562,300
Новые апартаменты в жилом комплексе недалеко от набережной, Кадыкёй, Стамбул, Турция Апарта…
Квартира 2 спальни
Кадыкёй, Турция
3 Количество комнат
96 м²
Количество этажей 15
€ 755,677
Апартаменты с просторными балконами и террасами, с видом на море, город, парк и лес, Стамбул…
Квартира 2 спальни
Кадыкёй, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
117 м²
Цена по запросу
The spacious apartments for sale in Istanbul are available in two, three, and four-bedroom c…
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