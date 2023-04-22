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Квартиры с видом на горы в Кадыкёй, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 спальни
Кадыкёй, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 132 м² 10/25 Этаж
€ 500,000
Для счастливого жизненного пространства сначала много истин должно быть вместе. Сейчас в Фик…
Квартира 2 спальни в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 спальни
Кадыкёй, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 117 м²
Цена по запросу
The spacious apartments for sale in Istanbul are available in two, three, and four-bedroom c…
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