Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мраморноморский регион
  4. Кадыкёй

Жильё в Кадыкёй, Турция

36 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Кадыкёй, Турция
Квартира 1 спальня
Кадыкёй, Турция
2 Количество комнат 62 м² Количество этажей 23
€ 314,800
Новая резиденция с бассейнами, спа и детским клубом в центре Стамбула, Турция Резиденция ра…
Дом 4 спальни в Кадыкёй, Турция
Дом 4 спальни
Кадыкёй, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 256 м²
€ 871,990
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
Дом 3 спальни в Кадыкёй, Турция
Дом 3 спальни
Кадыкёй, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 157 м²
€ 726,750
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
Дом 2 спальни в Кадыкёй, Турция
Дом 2 спальни
Кадыкёй, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м²
€ 510,484
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
Дом 1 спальня в Кадыкёй, Турция
Дом 1 спальня
Кадыкёй, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 269,693
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
Квартира 5 спален в Кадыкёй, Турция
Квартира 5 спален
Кадыкёй, Турция
6 Количество комнат 260 м² Количество этажей 11
€ 1,330,856
Новая резиденция с парковкой и детской площадкой рядом с морем, Стамбул, Турция Предлагаютс…
Квартира 2 спальни в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 спальни
Кадыкёй, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 132 м² 10/25 Этаж
€ 500,000
Для счастливого жизненного пространства сначала много истин должно быть вместе. Сейчас в Фик…
Дуплекс 7 комнат в Кадыкёй, Турция
Дуплекс 7 комнат
Кадыкёй, Турция
7 Количество комнат 280 м² 3/3 Этаж
€ 1,639,300
Роскошный двухуровневый пентхаус 6+1 в самом модном комплексе в Kadıköy. Подходит для ГРАЖД…
Квартира 4 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Кадыкёй, Турция
4 Количество комнат 140 м² 3/3 Этаж
€ 908,700
Изящная и удобная квартира для всей семьи в роскошном комплексе в Kadıköy. Подходит для ГРАЖ…
Квартира 3 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Кадыкёй, Турция
3 Количество комнат 93 м² 6/6 Этаж
€ 524,500
Прекрасные апартаменты 2+1 в Стамбуле с видом на мореРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомпл…
Квартира 4 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Кадыкёй, Турция
4 Количество комнат 157 м² 6/6 Этаж
€ 746,700
Шикарные апартаменты 3+1 в Стамбуле с видом на мореРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомплек…
Квартира 5 комнат в Кадыкёй, Турция
Квартира 5 комнат
Кадыкёй, Турция
5 Количество комнат 216 м² 6/6 Этаж
€ 895,900
Роскошные апартаменты 4+1 в Стамбуле с видом на мореРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомпле…
Квартира 2 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Кадыкёй, Турция
2 Количество комнат 68 м² 6/6 Этаж
€ 277,100
Очаровательные апартаменты 1+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомплекс был пост…
Дуплекс 6 комнат в Кадыкёй, Турция
Дуплекс 6 комнат
Кадыкёй, Турция
6 Количество комнат 295 м² 8/8 Этаж
€ 1,762,700
Новый дуплекс 5+1 в уютном районе у моря в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ДжаддебостанВ са…
Квартира 4 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Кадыкёй, Турция
4 Количество комнат 123 м² 3/3 Этаж
€ 852,000
Новая квартира 3+1 в уютном районе у моря в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ДжаддебостанВ с…
Квартира 3 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Кадыкёй, Турция
3 Количество комнат 86 м² 1/1 Этаж
€ 326,000
Роскошные апартаменты 2+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ДумлупынарКомплекс включает в с…
Квартира 2 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Кадыкёй, Турция
2 Количество комнат 58 м² 1/1 Этаж
€ 215,500
Стильные апартаменты 1+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ДумлупынарКомплекс включает в се…
Квартира 6 комнат в Кадыкёй, Турция
Квартира 6 комнат
Кадыкёй, Турция
6 Количество комнат 638 м² 3/3 Этаж
€ 8,308,700
Президентский пентхаус 5+1 для роскошной жизни в ÜnalanРайон: Стамбул, Юскюдар, Юналан Вам п…
Квартира 5 комнат в Кадыкёй, Турция
Квартира 5 комнат
Кадыкёй, Турция
5 Количество комнат 416 м² 3/3 Этаж
€ 4,435,400
Апартаменты премьер-класса 4+1 в респектабельном районе Стамбула ÜnalanРайон: Стамбул, Юскюд…
Квартира 2 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Кадыкёй, Турция
2 Количество комнат 104 м² 7/7 Этаж
€ 1,133,500
Стильные апартаменты 1+1 в перспективном районе ÜnalanРайон: Стамбул, Юскюдар, Юналан Вам пр…
Квартира 3 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Кадыкёй, Турция
3 Количество комнат 155 м² 3/3 Этаж
€ 1,607,400
Изящная квартира 2+1 в сердце мегаполиса в районе ÜnalanРайон: Стамбул, Юскюдар, Юналан Вам …
Квартира 4 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Кадыкёй, Турция
4 Количество комнат 201 м² 3/3 Этаж
€ 1,948,400
Роскошные апартаменты 3+1 для тех, кто ценит комфорт в районе ÜnalanРайон: Стамбул, Юскюдар,…
Квартира 2 спальни в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 спальни
Кадыкёй, Турция
3 Количество комнат 93 м² Количество этажей 24
€ 562,300
Новые апартаменты в жилом комплексе недалеко от набережной, Кадыкёй, Стамбул, Турция Апарта…
Квартира 2 спальни в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 спальни
Кадыкёй, Турция
3 Количество комнат 87 м² Количество этажей 22
€ 430,000
Новые апартаменты в высотной резиденции с бассейнами и спа, Стамбул, Турция Предлагаются дв…
Квартира 2 спальни в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 спальни
Кадыкёй, Турция
3 Количество комнат 96 м² Количество этажей 15
€ 755,677
Апартаменты с просторными балконами и террасами, с видом на море, город, парк и лес, Стамбул…
Квартира 2 спальни в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 спальни
Кадыкёй, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 117 м²
Цена по запросу
The spacious apartments for sale in Istanbul are available in two, three, and four-bedroom c…
Квартира 2 спальни в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 спальни
Кадыкёй, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 138 м² Количество этажей 1
€ 6,778,563
Mina Towers расположен на Кадикой, одном из древнейших жилых районов на азиатской стороне. И…
Квартира 2 спальни в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 спальни
Кадыкёй, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² Количество этажей 1
€ 6,000,917
Mina Towers расположен на Кадикой, одном из древнейших жилых районов на азиатской стороне. И…
Квартира 1 спальня в Кадыкёй, Турция
Квартира 1 спальня
Кадыкёй, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² Количество этажей 1
€ 4,457,391
Mina Towers расположен на Кадикой, одном из древнейших жилых районов на азиатской стороне. И…
Квартира 1 комната в Кадыкёй, Турция
Квартира 1 комната
Кадыкёй, Турция
1 Количество комнат 106 м²
€ 255,288
краткое изложение Эвин Парк Кадикой Тип проекта: Жилой – Коммерческий Общая площадь: 101 0…
Realting.com
Перейти