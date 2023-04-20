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Купить недвижимость в Kadi Mehmet Efendi Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Kadi Mehmet Efendi Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Kadi Mehmet Efendi Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 80 м² Количество этажей 19
€ 725,600
Новый жилой комплекс, проект реконструкции целого квартала в центре города, Бейоглу, Стамбул…

Параметры недвижимости в Kadi Mehmet Efendi Mahallesi, Турция

с видом на горы
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