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Купить вилла с бассейном в Измит, Турция

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1 объект найдено
Вилла 6 комнатв Измит, Турция
Вилла 6 комнат
Измит, Турция
6 Количество комнат 5 ванных комнат 227 м² 1 Этаж
€ 1,057,500
Виллы в районе Акмеше - город Коджаэли. На благоустроенной территории распланировано 24 2-х …

Параметры недвижимости в Измит, Турция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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