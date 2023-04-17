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Купить вилла в Измит, Турция

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3 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Karaabduelbaki, Турция
Вилла 4 спальни
Karaabduelbaki, Турция
6 Количество комнат 5 ванных комнат 411 м² Количество этажей 2
€ 959,657
Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом, великолепной…
Вилла 6 комнатв Измит, Турция
Вилла 6 комнат
Измит, Турция
6 Количество комнат 5 ванных комнат 227 м² 1 Этаж
€ 1,057,500
Виллы в районе Акмеше - город Коджаэли. На благоустроенной территории распланировано 24 2-х …
Вилла 5 спален с Вид на жительство и гражданствов Измит, Турция
Вилла 5 спален с Вид на жительство и гражданство
Измит, Турция
7 Количество комнат 6 ванных комнат 500 м² Количество этажей 3
€ 999,000

Параметры недвижимости в Измит, Турция

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с видом на море
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с видом на озеро
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