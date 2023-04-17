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Купить недвижимость с видом на море в Измит, Турция

1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Измит, Турция
VIP
Квартира 1 спальня
Измит, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 3/10 Этаж
€ 115,369
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэ…

Параметры недвижимости в Измит, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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