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Купить дуплекс в Измит, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 5 комнатв Измит, Турция
Дуплекс 5 комнат
Измит, Турция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м² 1 Этаж
€ 170,599
Проект жилого комплекса в районе Чайыркей - город Коджаэли. Проект распланирован на территор…

Параметры недвижимости в Измит, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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