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Купить квартиру в Измит, Турция

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11 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Измит, Турция
VIP
Квартира 1 спальня
Измит, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 3/6 Этаж
€ 82,177
Harmony City - новый интригующий проект ZERAY İnşaat. Проект расположен на участке площадью …
Квартира 1 спальняв Измит, Турция
VIP
Квартира 1 спальня
Измит, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 3/10 Этаж
€ 115,369
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэ…
Квартира 4 спальнив Измит, Турция
Квартира 4 спальни
Измит, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 255 м² Количество этажей 1
€ 328,088
Возвращение к жизни, свободе, себе и спокойствию начинается с Эсил Картепе, который был спро…
Квартира 3 спальнив Измит, Турция
Квартира 3 спальни
Измит, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² Количество этажей 1
€ 122,092
Возвращение к жизни, свободе, себе и миролюбию начинается с Эсиля Картепе, который разработа…
Квартира 4 спальнив Измит, Турция
Квартира 4 спальни
Измит, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 257 м² Количество этажей 1
€ 298,058
Возвращение к жизни, свободе, себе и спокойствию начинается с Эсил Картепе, который был спро…
Квартира 2 спальнив Измит, Турция
Квартира 2 спальни
Измит, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 130 318 м² Количество этажей 1
€ 165,687
Возвращение к жизни, свободе, себе и миролюбию начинается с Эсиля Картепе, который разработа…
Квартира 3 спальнив Измит, Турция
Квартира 3 спальни
Измит, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 164 м² Количество этажей 1
€ 122,018
Возвращение к жизни, свободе, себе и миролюбию начинается с Эсиля Картепе, который разработа…
Квартира 3 спальнив Измит, Турция
Квартира 3 спальни
Измит, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 146 м² Количество этажей 1
€ 121,445
Возвращение к жизни, свободе, себе и миролюбию начинается с Эсиля Картепе, который разработа…
Квартира 4 спальнив Измит, Турция
Квартира 4 спальни
Измит, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м² Количество этажей 1
€ 251,534
Возвращение к жизни, свободе, себе и миролюбию начинается с Эсиля Картепе, который разработа…
Квартира 2 спальнив Измит, Турция
Квартира 2 спальни
Измит, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м² Количество этажей 1
€ 129,720
Возвращение к жизни, свободе, себе и спокойствию начинается с Эсил Картепе, который был спро…
Квартира 2 спальнив Измит, Турция
Квартира 2 спальни
Измит, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² 4 Этаж
€ 56,000

Параметры недвижимости в Измит, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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