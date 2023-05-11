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Виллы с бассейном в Измир, Турция

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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Чешме, Турция
Вилла 4 комнаты
Чешме, Турция
Комнаты 4
Площадь 164 м²
Этаж 1/3
€ 422,100
Вилла 5 комнат в Чешме, Турция
Вилла 5 комнат
Чешме, Турция
Комнаты 5
Площадь 223 м²
Этаж 1/3
€ 512,000

Параметры недвижимости в Измир, Турция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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