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Жильё с бассейном в Измир, Турция

Menderes
6
Mustafa Kemal Atatuerk Mahallesi
3
5 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Чешме, Турция
Вилла 5 комнат
Чешме, Турция
Комнаты 5
Площадь 223 м²
Этаж 1/3
€ 512,000
Вилла 4 комнаты в Чешме, Турция
Вилла 4 комнаты
Чешме, Турция
Комнаты 4
Площадь 164 м²
Этаж 1/3
€ 422,100
Дуплекс 3 комнаты в Чешме, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Чешме, Турция
Комнаты 3
Площадь 118 м²
Этаж 1/2
€ 174,100
Дуплекс 2 комнаты в Чешме, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Чешме, Турция
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 1/2
€ 136,800
Дуплекс 2 комнаты в Чешме, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Чешме, Турция
Комнаты 2
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
€ 135,800

Параметры недвижимости в Измир, Турция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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