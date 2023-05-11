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Квартиры с видом на горы в Измир, Турция

Menderes
5
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Эгейский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Эгейский регион, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Эгейский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Эгейский регион, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Измир, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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