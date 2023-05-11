Будучи третьим по величине городом в стране, Измир привлекает потенциальных покупателей жилой недвижимости не только удачным месторасположением на берегу Эгейского моря и благоприятным климатом. Популярность этого города обусловлена многими факторами — отлично развитой инфраструктурой (в том числе транспортной), обширным рынком труда, высоким уровнем безопасности, насыщенной культурной жизнью. Обладая всеми достоинствами курорта, Измир не имеет его типичных недостатков: здесь нет толп туристов и зашкаливающе высоких цен на услуги и продукты.

Количество лиц, стремящихся купить квартиру в Измире, столь велико, что цены на жилье здесь растут почти вдвое быстрее, чем в среднем по стране. В большинстве случаев квартиры в Измире приобретают для того, чтобы в дальнейшем лично проживать в них, однако распространена и покупка с целью сдачи в аренду. Последнее весьма выгодно, поскольку местный рынок аренды жилья не знает сезонных колебаний, и в любое время года хватает желающих снять квартиру.

Какие квартиры в Измире можно приобрести

Выбор жилья здесь более чем широк: вы можете купить студию или 1-комнатную квартиру, рассчитанную на одного человека (этот вариант подходит и для сдачи в аренду), а можете обзавестись квартирой с 2-3 спальнями, подходящей для целой семьи. Ценителям более роскошного жилья предлагаются апартаменты в элитных комплексах с подземной парковкой, открытым бассейном и панорамными видами из лоджий и окон. При этом квартира в Измире независимо от метража и планировки обычно продается со встроенной кухонной мебелью, а иногда — и с полной меблировкой.

В последние десятилетия в городе идет активное строительство жилья, и потому значительную часть представленных на рынке объектов продают компании-застройщики. Однако для тех, кто хотел бы купить квартиру в Измире, вторичка представляет не меньший интерес, и выбор в этом сегменте отнюдь не меньше. В то же время специфика рынка недвижимости в этом городе такова, что ведущим фактором при выборе жилья выступает его месторасположение.

В каком районе выгодней купить квартиру в Измире

Как и во многих приморских городах, престижность района в Измире определяется близостью к береговой линии. Среди иностранцев очень популярен расположенный у залива Каршияка: квартира в Измире в этом районе считается отличной инвестицией. Более престижным и дорогим, чем Каршияка, является только Конак, исторический и туристический центр города. Тем, кого привлекает курортный Измир, купить квартиру стоит в приморском районе Гюзелбахче или в Балкова.

Если близость береговой линии не имеет для вас значения, есть смысл поселиться в одном из следующих районов:

Байраклы. Этот район — один из самых молодых, и продажа квартир в Измире в нем растет с каждым годом. Байраклы привлекает прежде всего хорошим развитием инфраструктуры;

Борнова. Среди преимуществ этого района — богатая культурная жизнь и широкие возможности для шопинга: здесь находится один из крупнейших ТЦ;

Бука. Из всех отдалённых от моря районов он самый тихий, практически лишенный туристов, но обладающий при этом всем необходимым для жизни: здесь хватает магазинов, детских садов, кафе и т. д.

Цены на квартиры в Измире

Поскольку стоимость квартиры в этом городе зависит от района, метража и типа дома, в котором она расположена, диапазон цен весьма широк. Самые дешевые квартиры в Измире можно встретить в тихом спальном районе Бука: чтобы приобрести там однокомнатную квартиру площадью 50 кв.м, достаточно иметь всего 24 тыс. евро. В районе Борнова за 40-50 тыс. евро вы купите 1-комнатную квартиру в недавно построенном жилом комплексе с закрытым внутренним двором, расположенном в нескольких минутах ходьбы от метро. А вот в престижном районе Конак квартира аналогичного метража будет стоить в 3-3,5 раза дороже. Однокомнатная квартира на набережной Ататюрк Кадеси метражом 60 кв.м обойдется в 228 тыс.евро.

Стоимость двух-трехкомнатных квартир варьируется в пределах 55-500 тыс. евро, составляя в среднем 80-350 тыс. в зависимости от месторасположения. Самый дорогой вид недвижимости — элитные апартаменты у моря: такой объект площадью 315 кв.м стоит от 700 тыс. евро. Но и там, где можно купить квартиру в Измире недорого, например, в районе Борнова, 3-комнатные апартаменты обойдутся в 240 тыс., если они расположены в закрытом для посторонних жилом комплексе с малоэтажной застройкой и бассейном. Зато за апартаменты в менее элитных домах в спальных районах просят всего 110-150 тыс. евро.