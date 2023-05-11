Древний Измир встречает гостей уникальными достопримечательностями, отличными пляжами с бухтами для дайвинга, многочисленными кафе, ресторанами, ТЦ и клубами: инфраструктура этого города отлично приспособлена и для кратковременного отпуска, и для постоянного проживания. Неудивительно, что количество желающих купить жилье в Измире с каждым годом возрастает. В их распоряжении — как дома и виллы, так и различные варианты квартир — от студий до пентхаусов.

Инвестиции в недвижимость Измира

Поскольку Измир — не только курорт, недвижимость в нём способна приносить стабильный доход круглый год: ведь здесь снимают квартиры не одни туристы, но также специалисты и работники, приехавшие в 3-й по величине город Турции на заработки. Среди других причин купить недвижимость в Измире выделяются: