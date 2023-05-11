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Продажа недвижимости в Измире, Турция

Menderes
6
Mustafa Kemal Atatuerk Mahallesi
3
31 объект найдено
Квартира 3 спальни в Эгейский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Эгейский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
€ 435,000
Вилла 4 спальни в Narlidere, Турция
Вилла 4 спальни
Narlidere, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
€ 310,000
Вилла 5 комнат в Чешме, Турция
Вилла 5 комнат
Чешме, Турция
Комнаты 5
Площадь 223 м²
Этаж 1/3
€ 512,000
Вилла 4 комнаты в Чешме, Турция
Вилла 4 комнаты
Чешме, Турция
Комнаты 4
Площадь 164 м²
Этаж 1/3
€ 422,100
Дуплекс 3 комнаты в Чешме, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Чешме, Турция
Комнаты 3
Площадь 118 м²
Этаж 1/2
€ 174,100
Дуплекс 2 комнаты в Чешме, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Чешме, Турция
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 1/2
€ 136,800
Дуплекс 2 комнаты в Чешме, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Чешме, Турция
Комнаты 2
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
€ 135,800
Дуплекс 4 комнаты в Yenifoca, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Yenifoca, Турция
Комнаты 4
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
€ 341,900
Квартира 2 комнаты в Yenifoca, Турция
Квартира 2 комнаты
Yenifoca, Турция
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 2/2
€ 234,200
Квартира 2 комнаты в Yenifoca, Турция
Квартира 2 комнаты
Yenifoca, Турция
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/1
€ 182,700
Квартира 2 спальни в Эгейский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Эгейский регион, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в Чешме, Турция
Квартира 1 спальня
Чешме, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Чешме, Турция
Квартира 2 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Цена по запросу
Квартира 4 спальни в Чешме, Турция
Квартира 4 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 165 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Чешме, Турция
Квартира 3 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Эгейский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Эгейский регион, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Эгейский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Эгейский регион, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Эгейский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Эгейский регион, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в Чешме, Турция
Квартира 1 спальня
Чешме, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 167 м²
€ 297,633
Квартира 1 спальня с Вид на жительство и гражданство в Чешме, Турция
Квартира 1 спальня с Вид на жительство и гражданство
Чешме, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€ 248,350
Квартира 4 спальни с Вид на жительство и гражданство в Чешме, Турция
Квартира 4 спальни с Вид на жительство и гражданство
Чешме, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 313 м²
€ 741,825
Квартира 5 спален с Покупка недвижимости в Iskele, Турция
Квартира 5 спален с Покупка недвижимости
Iskele, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
€ 1,003,056
Квартира 1 спальня с Покупка недвижимости в Эгейский регион, Турция
Квартира 1 спальня с Покупка недвижимости
Эгейский регион, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€ 73,988
Квартира 1 спальня с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с События в Эгейский регион, Турция
Квартира 1 спальня с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с События
Эгейский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€ 149,147
Квартира 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с События в Эгейский регион, Турция
Квартира 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с События
Эгейский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€ 108,353
Квартира 1 спальня с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство в Menderes, Турция
Квартира 1 спальня с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Menderes, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€ 43,705
Квартира в Yenikoey, Турция
Квартира
Yenikoey, Турция
€ 56,453
Квартира в Yenikoey, Турция
Квартира
Yenikoey, Турция
€ 77,395
Вилла в Yenikoey, Турция
Вилла
Yenikoey, Турция
€ 200,317
Квартира в Yenikoey, Турция
Квартира
Yenikoey, Турция
€ 173,001

Параметры недвижимости в Измир, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная

Древний Измир встречает гостей уникальными достопримечательностями, отличными пляжами с бухтами для дайвинга, многочисленными кафе, ресторанами, ТЦ и клубами: инфраструктура этого города отлично приспособлена и для кратковременного отпуска, и для постоянного проживания. Неудивительно, что количество желающих купить жилье в Измире с каждым годом возрастает. В их распоряжении — как дома и виллы, так и различные варианты квартир — от студий до пентхаусов.

Инвестиции в недвижимость Измира

Поскольку Измир — не только курорт, недвижимость в нём способна приносить стабильный доход круглый год: ведь здесь снимают квартиры не одни туристы, но также специалисты и работники, приехавшие в 3-й по величине город Турции на заработки. Среди других причин купить недвижимость в Измире выделяются:

  • низкий инвестиционный порог, особенно с учетом размеров города (минимальная сумма для приобретения жилья здесь — всего 50 тыс. евро);
  • высокая ликвидность: квартиру и дом в Измире легко продать;
  • постоянный рост цен на жилье, означающий, что купленный сегодня за 100 тыс. объект через 5 лет будет стоить на 10-15% дороже.
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