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Купить вилла с бассейном в Стамбул, Турция

Бююкчекмедже
4
Бейликдюзю
2
Стамбул
2
Зейтинбурну
1
Санджактепе
1
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10 объектов найдено
Вилла 9 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Вилла 9 комнат
Мраморноморский регион, Турция
9 Количество комнат 470 м² 1/3 Этаж
€ 1,277,700
Новая роскошная вилла 7+2 в центре динамичного BeylikdüzüРайон: Стамбул, Бейликдюзю, Дереагз…
Вилла 5 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Вилла 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 263 м² 1/3 Этаж
€ 1,868,600
Вилла 4+1 в престижном новом комплексе в Küçükçekmece СтамбулРайон: Стамбул, Кючюкчекмедже, …
Вилла 5 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Вилла 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 257 м² 1/3 Этаж
€ 1,549,600
Вилла 4+1 в престижном новом комплексе в Küçükçekmece СтамбулРайон: Стамбул, Кючюкчекмедже, …
Вилла 7 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Вилла 7 комнат
Мраморноморский регион, Турция
7 Количество комнат 353 м² 1/1 Этаж
€ 1,549,700
Люксовая вилла 5+2 в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейликдюзю, МармараПроект состоит из 64 вилл ра…
Вилла 6 комнатв Alibahadir Mahallesi, Турция
Вилла 6 комнат
Alibahadir Mahallesi, Турция
6 Количество комнат 311 м² 1/3 Этаж
€ 1,611,900
Вилла 5+1 в уникальном эко комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейкоз, РиваПроект распо…
Вилла 6 комнатв Alibahadir Mahallesi, Турция
Вилла 6 комнат
Alibahadir Mahallesi, Турция
6 Количество комнат 260 м² 1/2 Этаж
€ 1,209,500
Вилла 4+2 в уникальном эко комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейкоз, РиваПроект распо…
Вилла 7 комнатв Alibahadir Mahallesi, Турция
Вилла 7 комнат
Alibahadir Mahallesi, Турция
7 Количество комнат 366 м² 1/3 Этаж
€ 1,836,500
Вилла 5+2 в уникальном эко комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейкоз, РиваПроект распо…
Вилла 5 комнатв Alibahadir Mahallesi, Турция
Вилла 5 комнат
Alibahadir Mahallesi, Турция
5 Количество комнат 225 м² 1/3 Этаж
€ 1,066,400
Вилла 4+1 в уникальном эко комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейкоз, РиваПроект распо…
Вилла 6 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Вилла 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат 572 м² 1/2 Этаж
€ 2,797,100
Вилла 5+1 в роскошном новом комплексе на берегу моря в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейликдюзю, С…
Вилла 5 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Вилла 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 533 м² 1/2 Этаж
€ 2,238,800
Вилла 4+1 в роскошном новом комплексе на берегу моря в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейликдюзю, С…

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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